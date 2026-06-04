12° nuit de la moto Labastide-Castel-Amouroux samedi 19 septembre 2026.

Labastide-Castel-Amouroux

12° nuit de la moto

Labastide-Castel-Amouroux Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

16h balade en moto

Buvette

Repas jambon braisé

Concert rock .

Labastide-Castel-Amouroux 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 39 41 57

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English : 12° nuit de la moto

L’événement 12° nuit de la moto Labastide-Castel-Amouroux a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Coteaux et Landes de Gascogne