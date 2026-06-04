12° nuit de la moto Labastide-Castel-Amouroux
12° nuit de la moto Labastide-Castel-Amouroux samedi 19 septembre 2026.
Labastide-Castel-Amouroux
12° nuit de la moto
Labastide-Castel-Amouroux Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
16h balade en moto
Buvette
Repas jambon braisé
Concert rock .
Labastide-Castel-Amouroux 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 39 41 57
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English : 12° nuit de la moto
L’événement 12° nuit de la moto Labastide-Castel-Amouroux a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Coteaux et Landes de Gascogne