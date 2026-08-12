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12e balade à moto pour Anaïs Coutances

samedi 19 septembre 2026 · Coutances

12e balade à moto pour Anaïs Coutances

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
Place de la Mission
Ville
50200 Coutances
Département
Manche
Tarif

Coutances

12e balade à moto pour Anaïs

Place de la Mission Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 12:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

12e balade à moto pour Anaïs, au bénéfice de l’association 1 pas, 2 pas, pour Anaïs. Rassemblement à 12h, départ à 14h, place de la Mission à Coutances, retour salle La Filature à Gouville-sur-Mer.
Restauration au départ (saucisse, merguez, côte, frites).   .

Place de la Mission Coutances 50200 Manche Normandie +33 6 68 25 96 97 

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English : 12e balade à moto pour Anaïs

L’événement 12e balade à moto pour Anaïs Coutances a été mis à jour le 2026-08-12 par Coutances Tourisme

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