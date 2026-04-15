Bouvancourt

12e Festival de Photos Rencontres Instants Nature

Dans le village Bouvancourt Marne

Tarif : 0 – 0 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Tout public

12 e édition, les 30 et 31 mai.

16 sites d’exposition. 42 photographes.

Associations, animations, conférences, projections.

Bar à champagne et restauration.

Festival organisé par le club photos de Muizon. .

Dans le village Bouvancourt 51140 Marne Grand Est

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English : 12e Festival de Photos Rencontres Instants Nature

L’événement 12e Festival de Photos Rencontres Instants Nature Bouvancourt a été mis à jour le 2026-04-15 par ADT de la Marne