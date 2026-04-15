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12e Festival de Photos Rencontres Instants Nature Bouvancourt

12e Festival de Photos Rencontres Instants Nature Bouvancourt samedi 30 mai 2026.

Adresse : Dans le village

Ville : 51140 Bouvancourt

Département : Marne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 3 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Bouvancourt

12e Festival de Photos Rencontres Instants Nature

Dans le village Bouvancourt Marne

Tarif : 0 – 0 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Tout public
12 e édition, les 30 et 31 mai.
16 sites d’exposition. 42 photographes.

Associations, animations, conférences, projections.

Bar à champagne et restauration.

Festival organisé par le club photos de Muizon.   .

Dans le village Bouvancourt 51140 Marne Grand Est  

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English : 12e Festival de Photos Rencontres Instants Nature

L’événement 12e Festival de Photos Rencontres Instants Nature Bouvancourt a été mis à jour le 2026-04-15 par ADT de la Marne