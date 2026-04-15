12e Festival de Photos Rencontres Instants Nature Bouvancourt
12e Festival de Photos Rencontres Instants Nature Bouvancourt samedi 30 mai 2026.
Bouvancourt
12e Festival de Photos Rencontres Instants Nature
Dans le village Bouvancourt Marne
Tarif : 0 – 0 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-31 19:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Tout public
12 e édition, les 30 et 31 mai.
16 sites d’exposition. 42 photographes.
Associations, animations, conférences, projections.
Bar à champagne et restauration.
Festival organisé par le club photos de Muizon. .
Dans le village Bouvancourt 51140 Marne Grand Est
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English : 12e Festival de Photos Rencontres Instants Nature
L’événement 12e Festival de Photos Rencontres Instants Nature Bouvancourt a été mis à jour le 2026-04-15 par ADT de la Marne