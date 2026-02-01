À vous la scène Stage de théâtre Ados [15 à 20 ans] Comédie CDN de Reims Reims
Stage de natation enfant l'Aquarelle Chemin des Hazelles Sainte-Menehould Marne 2026-02-16 09:30:00 2026-02-16 09:30:00
Planétarium dans les pas de la Grande Ourse Planétarium de Reims 49 Avenue du Général de Gaulle Reims Marne 2025-12-31 14:30:00 2025-12-31 14:30:00
Stage création d'un spectacle musical La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne 2026-02-16 14:00:00 2026-02-16 14:00:00
Planétarium A la recherche de la 9ème planète PLANETARIUM DE REIMS 49 avenue du Général de Gaulle Reims Marne 2025-12-26 14:30:00 2025-12-26 14:30:00
Stage Kangoo Jump à Esternay Maison du Temps Libre Esternay Marne 2026-02-16 2026-02-16
Planétarium Hier soir, une étoile m'a raconté... Planétarium 49 Avenue du Général de Gaulle Reims Marne 2026-01-02 11:00:00 2026-01-02 16:45:00
Planétarium La Lune, miroir de la Terre Planétarium 49 avenue du Général de Gaulle Reims Marne 2026-02-24 11:00:00 2026-02-24 11:00:00
Reg'Art Maison du département 18 Rue Carnot Reims Marne 2026-02-17 13:30:00 2026-02-17 09:00:00
Crêpes Party Après-midi récréative Espace des Séquoias (près de la salle des fêtes) Orbais-l'Abbaye Marne 2026-02-17 14:00:00 2026-02-17 14:00:00
Mercredi 18 février, 10h00 La Comète Châlons-en-Champagne, 5 rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne Séance suivie d'un goûter et d'activités ludiques
Journée Mondiale des Zones humides avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux Der Nature Outines Marne 2026-02-18 14:00:00 2026-02-18 14:00:00
De la Terre aux étoiles, le grand voyage ! Planétarium 49 Avenue du Général de Gaulle Reims Marne 2025-12-29 14:30:00 2025-12-29 14:30:00
La Fabrique spéciale Nouvel an lunaire Place du Général Leclerc Médiathèque Sainte-Menehould Marne 2026-02-18 14:30:00 2026-02-18 14:30:00
Planétarium A l'échelle de l'univers PLANETARIUM DE REIMS 49 avenue du Général de Gaulle Reims Marne 2026-02-18 16:45:00 2026-02-18 16:45:00
L'atelier des vacances Place Alexandre Godart Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie Châlons-en-Champagne Marne 2026-02-19 14:30:00 2026-02-19 14:30:00
Jeudi 19 février, 14h30 La Comète Châlons-en-Champagne, 5 rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne Séance suivie d'un thé convivial offert par La Comète
Graine de p'tits curieux Voyage en Préhistoire 7, rue Saint Laurent Courlandon Marne 2026-02-19 15:00:00 2026-02-19 15:00:00
Rencontre Christophe Raynaud de Lage Place Alexandre Godart Musée des Beaux Arts et d'Archéologie Châlons-en-Champagne Marne 2026-02-19 18:30:00 2026-02-19 18:30:00
Concert Yann Tiersen La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne 2026-02-19 20:00:00 2026-02-19 20:00:00