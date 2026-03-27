Porte ouverte à la ferme de la chapelle Melzicourt Servon-Melzicourt

Porte ouverte à la ferme de la chapelle

Melzicourt La Ferme de la Chapelle Servon-Melzicourt Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Venez découvrir le projet de ferme collective & écolieu, notre approche agroécologique de l’agriculture, participez à un atelier collectif et prenez part aux discussions autour du montage du projet.Tout public

La ferme de la Chapelle ouvre ses portes !

Venez découvrir le projet de ferme collective & écolieu, notre approche agroécologique de l’agriculture, participez à un atelier collectif et prenez part aux discussions autour du montage du projet.

Pique-nique partagé = ramenez vos meilleures salades et spécialités !

Possibilité de repartir avec du lait bio si vous ramenez un contenant. .

Melzicourt La Ferme de la Chapelle Servon-Melzicourt 51800 Marne Grand Est

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English : Porte ouverte à la ferme de la chapelle

Come and discover the collective farm & ecolieu project, our agroecological approach to agriculture, take part in a collective workshop and take part in discussions about setting up the project.

L’événement Porte ouverte à la ferme de la chapelle Servon-Melzicourt a été mis à jour le 2026-03-27 par ADT de la Marne