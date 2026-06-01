Dégustation de Champagne à l’Hostellerie du Mont Aimé Hostellerie du Mont Aimé Bergères-lès-Vertus

Bergères-lès-Vertus

Dégustation de Champagne à l’Hostellerie du Mont Aimé

Hostellerie du Mont Aimé 4-6 Rue de Vertus Bergères-lès-Vertus Marne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-06-12 19:30:00

Date(s) :

2026-06-12

Tout public

Le vendredi 12 juin 2026, l’Hostellerie du Mont Aimé à Bergères-lès-Vertus vous invite de 18h00 à 19h30 à vivre une expérience œnotouristique conviviale et raffinée autour des Champagnes Doyard Mahé.

Dans un cadre élégant au cœur de la Côte des Blancs, profitez d’une dégustation commentée pour découvrir plusieurs cuvées de la Maison Doyard et mieux comprendre le savoir-faire familial qui façonne ces Champagnes de caractère.

Entre échanges, découverte des arômes et ambiance chaleureuse, cette soirée est une belle occasion de partager un moment pétillant entre amateurs de Champagne, visiteurs de passage ou habitants du territoire.

20 € par personne

Dégustation commentée de plusieurs cuvées

Places limitées réservation conseillée .

Hostellerie du Mont Aimé 4-6 Rue de Vertus Bergères-lès-Vertus 51130 Marne Grand Est

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English : Dégustation de Champagne à l’Hostellerie du Mont Aimé

L’événement Dégustation de Champagne à l’Hostellerie du Mont Aimé Bergères-lès-Vertus a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de tourisme Epernay en Champagne