Bergères-lès-Vertus

3ème Marché artisanal du Mont Aimé

Mont Aimé Bergères-lès-Vertus Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Tout public

Marché artisanal du Mont Aimé une journée entre artisanat, terroir et panorama champenois

Le dimanche 5 juillet 2026, prenez de la hauteur et rendez-vous au Mont Aimé, à Bergères-lès-Vertus, pour une journée placée sous le signe de la convivialité et de la découverte artisanale.

Organisé par l’association Les Amis du Mont Aimé, ce marché artisanal en plein air vous accueille sur l’un des sites historiques emblématiques de la Côte des Blancs, perché à 240 mètres d’altitude, avec une vue exceptionnelle sur le vignoble champenois.

Tout au long de la journée, flânez entre les stands d’artisans et créateurs locaux bijoux, textile, céramique, peinture, livres, maroquinerie, sellerie ou encore créations autour de l’univers animalier… autant de savoir-faire à découvrir dans une ambiance champêtre et familiale.

Côté gourmandises, profitez également d’une buvette sur place et d’un repas champêtre sur réservation, idéal pour prolonger ce moment au cœur de la nature.

Une belle idée de sortie estivale pour les amateurs d’artisanat, de produits locaux et de paysages champenois. .

Mont Aimé Bergères-lès-Vertus 51130 Marne Grand Est

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English : 3ème Marché artisanal du Mont Aimé

L’événement 3ème Marché artisanal du Mont Aimé Bergères-lès-Vertus a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Epernay en Champagne