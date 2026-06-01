Bergères-lès-Vertus

Les 102 Décibels Bergères-Lès-Vertus Fête de la musique 2026

Place de la salle polyvalente Bergères-lès-Vertus Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-21 02:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Tout public

La Commune de BERGÈRES-LÈS-VERTUS, en partenariat avec son Comité des fêtes, organise la 3ème édition LES 102 DÉCIBELS le 20 juin 2026 à partir de 18h jusqu’à 02h00, sur la place de la salle polyvalente.

Représentation par les enfants de nos écoles suivie de 3 concerts variés et une Banda.

Un karaoké et une soirée DJ clôtureront cette édition inédite !

2 Tombolas à gagner

– Champagnes et articles de marque

– 2 places de concert VIP au Capitole ou Millesium

Nouveauté

– Assiette de charcuterie ou Assiette de fromage 10 €

– Formule Assiette de charcuterie ou Assiette de fromage + 1 part de tarte + 1 SOFT 15 €

>> Sur réservation (chèque ou espèce) au 06 77 97 63 69 ou par mail cdf.bergereslesvertus@gmail.com

ou via Helloasso (date limite de réservation jusqu’au 15 juin 2026) https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-de-bergeres-les-vertus/evenements/assiette-de-charcuterie-ou-de-fromage

Buvette sur place.

Entrée gratuite (jauge limitée à 500 personnes).

Venez nombreux ! .

Place de la salle polyvalente Bergères-lès-Vertus 51130 Marne Grand Est

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English : Les 102 Décibels Bergères-Lès-Vertus Fête de la musique 2026

L’événement Les 102 Décibels Bergères-Lès-Vertus Fête de la musique 2026 Bergères-lès-Vertus a été mis à jour le 2026-05-29 par ADT de la Marne