Immersion au cœur des vignes Champagne Robert Allait Champagne Robert Allait Cœur-de-la-Vallée

Cœur-de-la-Vallée

Immersion au cœur des vignes Champagne Robert Allait

Champagne Robert Allait 6 rue du Parc Cœur-de-la-Vallée Marne

Tarif : 95 – 95 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Tout public

Entre vignes, bulles et gastronomie, le Champagne Robert Allait vous invite à une expérience unique le samedi 13 juin 2026 à Villers-sous-Châtillon.

Plus qu’une simple balade, c’est une véritable immersion de 7 km au cœur du vignoble champenois, ponctuée de 6 haltes gourmandes pour un parcours gastronomique inoubliable. Les départs se font en petit groupe toutes les 30 minutes à partir de 10h00. .

Champagne Robert Allait 6 rue du Parc Cœur-de-la-Vallée 51480 Marne Grand Est +33 6 23 42 07 03

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English : Immersion au cœur des vignes Champagne Robert Allait

L’événement Immersion au cœur des vignes Champagne Robert Allait Cœur-de-la-Vallée a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne