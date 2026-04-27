Immersion au cœur des vignes Champagne Robert Allait Champagne Robert Allait Cœur-de-la-Vallée
Immersion au cœur des vignes Champagne Robert Allait Champagne Robert Allait Cœur-de-la-Vallée samedi 13 juin 2026.
Cœur-de-la-Vallée
Immersion au cœur des vignes Champagne Robert Allait
Champagne Robert Allait 6 rue du Parc Cœur-de-la-Vallée Marne
Tarif : 95 – 95 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Tout public
Entre vignes, bulles et gastronomie, le Champagne Robert Allait vous invite à une expérience unique le samedi 13 juin 2026 à Villers-sous-Châtillon.
Plus qu’une simple balade, c’est une véritable immersion de 7 km au cœur du vignoble champenois, ponctuée de 6 haltes gourmandes pour un parcours gastronomique inoubliable. Les départs se font en petit groupe toutes les 30 minutes à partir de 10h00. .
Champagne Robert Allait 6 rue du Parc Cœur-de-la-Vallée 51480 Marne Grand Est +33 6 23 42 07 03
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English : Immersion au cœur des vignes Champagne Robert Allait
L’événement Immersion au cœur des vignes Champagne Robert Allait Cœur-de-la-Vallée a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne
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