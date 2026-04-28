Troissy

Fête Champêtre Troissy

Au terrain de tennis Troissy Marne

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Tout public

Le Comité des Fêtes de Troissy-Bouquigny vous invite à sa fête champêtre le samedi 13 juin 2026 au terrain de tennis de Troissy, pour une journée de détente et de convivialité autour du tennis et de la pétanque !

Au menu apéritif, entrée, poulet/saucisses avec accompagnement, fromage, salade et dessert. .

Au terrain de tennis Troissy 51700 Marne Grand Est +33 7 56 43 22 25

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English : Fête Champêtre Troissy

L’événement Fête Champêtre Troissy Troissy a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne