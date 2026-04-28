Fête Champêtre Troissy Troissy
Fête Champêtre Troissy Troissy samedi 13 juin 2026.
Troissy
Fête Champêtre Troissy
Au terrain de tennis Troissy Marne
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Tout public
Le Comité des Fêtes de Troissy-Bouquigny vous invite à sa fête champêtre le samedi 13 juin 2026 au terrain de tennis de Troissy, pour une journée de détente et de convivialité autour du tennis et de la pétanque !
Au menu apéritif, entrée, poulet/saucisses avec accompagnement, fromage, salade et dessert. .
Au terrain de tennis Troissy 51700 Marne Grand Est +33 7 56 43 22 25
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English : Fête Champêtre Troissy
L’événement Fête Champêtre Troissy Troissy a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne