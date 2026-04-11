Exposition Entre nos Mains Place Godart Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne

Exposition Entre nos Mains

Place Godart Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Supplément

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-09-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Tout public

Exposition Entre nos Mains

Enrichir les collections de nouvelles œuvres est l’une des missions clés des musées. Beaux-arts, collections naturelles ou archéologiques rejoignent ainsi année par année l’inventaire des musées de Châlons-en-Champagne et apportent de nouveaux regards sur les fonds, comme sur les artistes ou les collectionneurs qui les ont initialement constitués.

Les équipes des musées s’impliquent dans l’accueil, la réfection, la restauration, l’encadrement et le soin de ces nouveaux arrivants .

Loin de faire un état des lieux patrimonial de ces fonds, cette exposition vise à sensibiliser à leur réception et leurs finalités préserver, pour mieux conserver, mais également faire connaître et transmettre au public.

Le soin, une valeur au cœur de nos pratiques, est le fil conducteur gestes techniques, choix éthiques, savoir-faire discrets, mais essentiels, deviennent éléments du récit à part entière. Cette valeur ne s’arrête pas aux collections, car l’exposition entend affirmer que le musée est aussi un lieu où l’on prend soin de soi et des autres et où l’on découvre notre relation à l’art et au monde.

Parce qu’elles sont nouvellement entrées dans les collections et qu’elles dialoguent avec notre présent, ces œuvres deviennent des supports d’expériences sensibles, de réflexion, d’apaisement et de créativité.

L’exposition Entre nos mains est conçue comme un espace de réciprocité le musée, en tant qu’espace de conservation, prend soin des œuvres, tandis que les œuvres, offrent aux publics des ressources diverses pour se recentrer, ressentir, imaginer et créer à leur tour.

Cette approche est à découvrir aussi dans l’espace d’atelier temporaire qui jouxte les œuvres, un lieu de ressenti et de création intégré au parcours, ouvert aux enfants comme aux adultes.

Les ateliers permettront d’explorer des pratiques liées au bien-être mental et émotionnel observation attentive, mise en mots des sensations, pratiques créatives inspirées de l’art-thérapie, temps de recentrage relevant de la sophrologie… Une expérience culturelle élargie, attentive aux rythmes de chacun, aux émotions et à la diversité des publics.

Par son propos comme par sa forme, l’exposition défend une vision d’un musée vivant et engagé, où les œuvres ne sont pas seulement conservées, mais accompagnées, et où les visiteurs ne sont pas seulement spectateurs, mais pleinement intégrés et considérés.

Ralentir, regarder autrement, et comprendre que le soin porté aux objets comme aux personnes, se situe au cœur même de la mission des musées. .

Place Godart Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est musee.mairie@chalonsenchampagne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Entre nos Mains

L’événement Exposition Entre nos Mains Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne