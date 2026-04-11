Journée Européennes de l’Archéologie Place Godart Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne

Journée Européennes de l’Archéologie

Place Godart Musée du Cloître et Musée des Beaux-Arts & d’Archéologie Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Tout public

Lors des Journées Européennes de l’Archéologie, profitez de la gratuité des musées pour redécouvrir, sous un nouvel œil, les vestiges du Cloître. .

Place Godart Musée du Cloître et Musée des Beaux-Arts & d’Archéologie Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est musee.mairie@chalonsenchampagne.fr

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English : Journée Européennes de l’Archéologie

L’événement Journée Européennes de l’Archéologie Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne