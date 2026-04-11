Journée Européennes de l’Archéologie Place Godart Châlons-en-Champagne
Journée Européennes de l’Archéologie Place Godart Châlons-en-Champagne samedi 13 juin 2026.
Châlons-en-Champagne
Journée Européennes de l’Archéologie
Place Godart Musée du Cloître et Musée des Beaux-Arts & d’Archéologie Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
Tout public
Lors des Journées Européennes de l’Archéologie, profitez de la gratuité des musées pour redécouvrir, sous un nouvel œil, les vestiges du Cloître. .
Place Godart Musée du Cloître et Musée des Beaux-Arts & d’Archéologie Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est musee.mairie@chalonsenchampagne.fr
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English : Journée Européennes de l’Archéologie
L’événement Journée Européennes de l’Archéologie Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne
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