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Visite libre du musée, Musée des beaux-arts et d’archéologie, Châlons-en-Champagne

Visite libre du musée, Musée des beaux-arts et d’archéologie, Châlons-en-Champagne

Visite libre du musée, Musée des beaux-arts et d’archéologie, Châlons-en-Champagne samedi 13 juin 2026.

Lieu : Musée des beaux-arts et d'archéologie

Adresse : Place Alexandre Godart, 51000 Châlons-en-Champagne, France

Ville : 51000 Châlons-en-Champagne

Département : Marne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Visite libre du musée 13 et 14 juin Musée des beaux-arts et d’archéologie Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

A l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, venez découvrir ou redécouvrir la salle de la Grande Guerre présentant des objets du camps du Borrieswalde.

Musée des beaux-arts et d’archéologie Place Alexandre Godart, 51000 Châlons-en-Champagne, France Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33326693853 https://musees.chalonsenchampagne.fr/musees Devenu musée encyclopédique, le musée conserve aujourd’hui environ 150 000 objets couvrant l’archéologie, la peinture, la sculpture, les arts graphiques, la numismatique et les arts populaires.
A l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, venez découvrir ou redécouvrir la salle de la Grande Guerre présentant des objets du camps du Borrieswalde.

© Musées de Châlons-en-Champagne

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