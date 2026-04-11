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Gala Annuel de Danse Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne

Gala Annuel de Danse Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne samedi 27 juin 2026.

Lieu : Rue des Fripiers

Adresse : Espace Pierre Dac

Ville : 51000 Châlons-en-Champagne

Département : Marne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 6 6 6 Tarif enfant Tarif enfant

Châlons-en-Champagne

Gala Annuel de Danse

Rue des Fripiers Espace Pierre Dac Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:30:00
fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28

Tout public
Gala Annuel de Danse de l’association Temps Danse Libre.   .

Rue des Fripiers Espace Pierre Dac Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est  

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English : Gala Annuel de Danse

L’événement Gala Annuel de Danse Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne

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