Gala Annuel de Danse Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne
Gala Annuel de Danse Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne samedi 27 juin 2026.
Châlons-en-Champagne
Gala Annuel de Danse
Rue des Fripiers Espace Pierre Dac Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:30:00
fin : 2026-06-28 17:00:00
Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28
Tout public
Gala Annuel de Danse de l’association Temps Danse Libre. .
Rue des Fripiers Espace Pierre Dac Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est
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English : Gala Annuel de Danse
L’événement Gala Annuel de Danse Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne
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