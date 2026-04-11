Gala Annuel de Danse Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne

Gala Annuel de Danse

Rue des Fripiers Espace Pierre Dac Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:30:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

Tout public

Gala Annuel de Danse de l’association Temps Danse Libre. .

Rue des Fripiers Espace Pierre Dac Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

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English : Gala Annuel de Danse

L’événement Gala Annuel de Danse Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne