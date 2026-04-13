Portes Ouvertes au Conservatoire Conservatoire Jean-Philippe Rameau Châlons-en-Champagne
Portes Ouvertes au Conservatoire Conservatoire Jean-Philippe Rameau Châlons-en-Champagne samedi 13 juin 2026.
Châlons-en-Champagne
Portes Ouvertes au Conservatoire
Conservatoire Jean-Philippe Rameau 3 Rue de l’Arsenal Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Tout public
Journées Portes Ouvertes au Conservatoire. .
Conservatoire Jean-Philippe Rameau 3 Rue de l’Arsenal Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 65 73 83
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English : Portes Ouvertes au Conservatoire
L’événement Portes Ouvertes au Conservatoire Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne
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