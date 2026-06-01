Visite libre, Musée du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux, Châlons-en-Champagne

Visite libre 13 et 14 juin Musée du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

A l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, venez découvrir ou redécouvrir les vestiges du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux.

Musée du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux Quai Notre-Dame, 51000 Châlons-en-Champagne, France Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33326693853 https://musees.chalonsenchampagne.fr/musees Accolé à la façade nord de l’église de Notre-Dame-en-Vaux, monument inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, le cloître a été édifié dans les années 1170-80.

Détruit en 1759 et 1766 par les chanoines et les paroissiens qui ne voulaient plus payer les réparations, il tombe dans l’oubli pendant deux siècles.

Les fouilles entreprises par Léon Pressouyre entre 1963 et 1976 permettent de mettre au jour les trois quarts des éléments du cloître.

Elles révèlent un édifice d’une exceptionnelle richesse iconographique et d’une grande somptuosité décorative qui constitue un monument majeur de l’histoire de la sculpture à cette époque de transition entre Roman et Gothique.

A l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, venez découvrir ou redécouvrir les vestiges du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux.

© Christophe Manquillet, musées de Châlons-en-Champagne