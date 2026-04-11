Châlons-en-Champagne

37ème Festival Furies

Dans les rues de Châlons Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-02

Tout public

C’est la 37ème édition ! Pour cet évènement incontournable de la ville, le Palc

vous donne rendez-vous sur la place publique, au coin d’une rue, dans un bassin du Jard ou sous un chapiteau le temps d’un spectacle pour partager et vivre ensemble un moment unique.

Retrouvez cette année, du cirque, du théâtre, de la danse, de la marionnette, des concerts, des premières, des compagnies emblématiques ou émergentes, des habituées du festival et plein de surprises que nous vous préparons pour cette nouvelle édition ! .

Dans les rues de Châlons Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

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English : 37ème Festival Furies

L’événement 37ème Festival Furies Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Agence de Développement Touristique de la Marne