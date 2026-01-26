Atelier théâtre La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne
Atelier théâtre
La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne
Début : 2026-05-23 11:00:00
fin : 2026-05-23 13:00:00
2026-05-23
Tout public
Atelier théâtre parent/enfant
Après avoir découvert un spectacle en famille, venez partager avec vos enfants un temps de pratique artistique.
En lien avec le spectacle Oiseau Anna Nozière
À partir de 10 ans
Gratuit I Inscription en ligne, par mail earrachart@la-comete.fr ou téléphone 06 95 62 29 07 .
