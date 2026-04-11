Nuit Européenne des Musées Place Godart Châlons-en-Champagne
Nuit Européenne des Musées Place Godart Châlons-en-Champagne samedi 23 mai 2026.
Châlons-en-Champagne
Nuit Européenne des Musées
Place Godart Musées de Châlons-en-Champagne + Duduchothèque Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 23:59:00
Date(s) :
2026-05-23
Tout public
Les musées vous ouvrent leurs portes gratuitement pour une soirée exceptionnelle ! Venez redécouvrir leurs trésors sous un autre jour avec
une ouverture jusqu’à minuit.
Au programme visites insolites, animations, nouvelle exposition et ambiance unique pour votre visite.
Seul, en famille ou entre amis, laissez-vous embarquer lors d’une soirée au musée! .
Place Godart Musées de Châlons-en-Champagne + Duduchothèque Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est musee.mairie@chalonsenchampagne.fr
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English : Nuit Européenne des Musées
L’événement Nuit Européenne des Musées Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne
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