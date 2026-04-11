Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Nuit Européenne des Musées Place Godart Châlons-en-Champagne

Nuit Européenne des Musées Place Godart Châlons-en-Champagne samedi 23 mai 2026.

Lieu : Place Godart

Adresse : Musées de Châlons-en-Champagne + Duduchothèque

Ville : 51000 Châlons-en-Champagne

Département : Marne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Entrée libre

Châlons-en-Champagne

Nuit Européenne des Musées

Place Godart Musées de Châlons-en-Champagne + Duduchothèque Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 23:59:00

Date(s) :
2026-05-23

Tout public
Les musées vous ouvrent leurs portes gratuitement pour une soirée exceptionnelle ! Venez redécouvrir leurs trésors sous un autre jour avec
une ouverture jusqu’à minuit.

Au programme visites insolites, animations, nouvelle exposition et ambiance unique pour votre visite.
Seul, en famille ou entre amis, laissez-vous embarquer lors d’une soirée au musée!   .

Place Godart Musées de Châlons-en-Champagne + Duduchothèque Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est   musee.mairie@chalonsenchampagne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuit Européenne des Musées

L’événement Nuit Européenne des Musées Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne

À voir aussi à Châlons-en-Champagne (Marne)