Nuit Européenne des Musées Place Godart Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne

Nuit Européenne des Musées

Place Godart Musées de Châlons-en-Champagne + Duduchothèque Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 23:59:00

Date(s) :

2026-05-23

Tout public

Les musées vous ouvrent leurs portes gratuitement pour une soirée exceptionnelle ! Venez redécouvrir leurs trésors sous un autre jour avec

une ouverture jusqu’à minuit.

Au programme visites insolites, animations, nouvelle exposition et ambiance unique pour votre visite.

Seul, en famille ou entre amis, laissez-vous embarquer lors d’une soirée au musée! .

Place Godart Musées de Châlons-en-Champagne + Duduchothèque Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est musee.mairie@chalonsenchampagne.fr

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English : Nuit Européenne des Musées

L’événement Nuit Européenne des Musées Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne