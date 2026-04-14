Visite à la bougie ou lampe torche, musée de la machine à coudre, Châlons-en-Champagne
Visite à la bougie ou lampe torche, musée de la machine à coudre, Châlons-en-Champagne samedi 23 mai 2026.
Visite à la bougie ou lampe torche Samedi 23 mai, 18h00 musée de la machine à coudre Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:45:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:45:00+02:00
Visite du Musée à la lueur des bougies avec un guide qui vous en révélera tous les mystères.
La boutique cadeaux sera ouverte sur les mêmes horaires.
musée de la machine à coudre 13 place des buttes 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 07 60 67 30 00 https://www.facebook.com/museedelamachineacoudrechalons Musée de machines à coudre ancienne, y compris la toute première au monde
Visite du Musée à la lueur des bougies avec un guide qui vous en révélera tous les mystères.
luciencordier©
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