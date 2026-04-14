Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite à la bougie ou lampe torche, musée de la machine à coudre, Châlons-en-Champagne

Visite à la bougie ou lampe torche, musée de la machine à coudre, Châlons-en-Champagne

Visite à la bougie ou lampe torche, musée de la machine à coudre, Châlons-en-Champagne samedi 23 mai 2026.

Lieu : musée de la machine à coudre

Adresse : 13 place des buttes 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

Ville : 51000 Châlons-en-Champagne

Département : Marne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Visite à la bougie ou lampe torche Samedi 23 mai, 18h00 musée de la machine à coudre Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:45:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:45:00+02:00

Visite du Musée à la lueur des bougies avec un guide qui vous en révélera tous les mystères.

La boutique cadeaux sera ouverte sur les mêmes horaires.

musée de la machine à coudre 13 place des buttes 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 07 60 67 30 00 https://www.facebook.com/museedelamachineacoudrechalons Musée de machines à coudre ancienne, y compris la toute première au monde
Visite du Musée à la lueur des bougies avec un guide qui vous en révélera tous les mystères.

luciencordier©

À voir aussi à Châlons-en-Champagne (Marne)