Visite à la bougie ou lampe torche, musée de la machine à coudre, Châlons-en-Champagne

Visite à la bougie ou lampe torche Samedi 23 mai, 18h00 musée de la machine à coudre Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:45:00+02:00

Visite du Musée à la lueur des bougies avec un guide qui vous en révélera tous les mystères.

La boutique cadeaux sera ouverte sur les mêmes horaires.

musée de la machine à coudre 13 place des buttes 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 07 60 67 30 00 https://www.facebook.com/museedelamachineacoudrechalons Musée de machines à coudre ancienne, y compris la toute première au monde

Visite du Musée à la lueur des bougies avec un guide qui vous en révélera tous les mystères.

luciencordier©