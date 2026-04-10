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Jojo Festival Champagne Joseph Perrier Châlons-en-Champagne

Jojo Festival Champagne Joseph Perrier Châlons-en-Champagne samedi 23 mai 2026.

Lieu : Champagne Joseph Perrier

Adresse : 69 Avenue de Paris

Ville : 51000 Châlons-en-Champagne

Département : Marne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Entrée libre

Châlons-en-Champagne

Jojo Festival

Champagne Joseph Perrier 69 Avenue de Paris Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 23:59:00

Date(s) :
2026-05-23

Tout public
La maison Joseph Perrier vous invite à la 2ème édition du JOJO Festival, un événement festif, familial et ouvert à tous au sein de la propriété familiale du Domaine 1825.

Animations au sein des jardins du domaine 1825 concerts, show drones, animations et festivités pour toutes les familles.

Un événement organisé en partenariat avec la ville de Châlons-en-Champagne.   .

Champagne Joseph Perrier 69 Avenue de Paris Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est  

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English : Jojo Festival

L’événement Jojo Festival Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme Epernay en Champagne

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