Jojo Festival Champagne Joseph Perrier Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne

Jojo Festival

Champagne Joseph Perrier 69 Avenue de Paris Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 23:59:00

Date(s) :

2026-05-23

Tout public

La maison Joseph Perrier vous invite à la 2ème édition du JOJO Festival, un événement festif, familial et ouvert à tous au sein de la propriété familiale du Domaine 1825.

Animations au sein des jardins du domaine 1825 concerts, show drones, animations et festivités pour toutes les familles.

Un événement organisé en partenariat avec la ville de Châlons-en-Champagne. .

Champagne Joseph Perrier 69 Avenue de Paris Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

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English : Jojo Festival

L’événement Jojo Festival Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme Epernay en Champagne