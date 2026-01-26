Spectacle Oiseau La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne

Spectacle Oiseau

La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 7 – 7 – 16 EUR

Début : 2026-05-22 19:30:00

fin : 2026-05-22

2026-05-22

Oiseau Anna Nozière

Dans une société où l’injonction de faire son deuil est devenue incontournable, où les vivants n’ont d’autre choix que de se soumettre à la disparition de leurs défunts, les enfants d’Oiseau revendiquent avec insolence la liberté d’inventer une nouvelle vie avec leurs disparus. .

La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 69 50 99

