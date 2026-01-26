Spectacle Oiseau La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne
Spectacle Oiseau La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne vendredi 22 mai 2026.
Spectacle Oiseau
La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 7 – 7 – 16 EUR
Supplément
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:30:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Tout public
Théâtre cinéma
Oiseau Anna Nozière
Dans une société où l’injonction de faire son deuil est devenue incontournable, où les vivants n’ont d’autre choix que de se soumettre à la disparition de leurs défunts, les enfants d’Oiseau revendiquent avec insolence la liberté d’inventer une nouvelle vie avec leurs disparus. .
La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 69 50 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle Oiseau
L’événement Spectacle Oiseau Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne