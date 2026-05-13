Spectacle cirque : Mascarade, Musée Jules Garinet, Châlons-en-Champagne

Spectacle cirque : Mascarade Samedi 23 mai, 18h00, 21h00 Musée Jules Garinet Marne

Place limitée, inscription indispensable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00

En collaboration avec le Palc, réservation indispensable sur lepalc.fr « Cette proposition de créer un spectacle « en appartement » avec deux circassiens, m’a tout de suite enthousiasmée. C’est une aventure en terre inconnue ! Cela demande de repousser les murs et les plafonds, car les corps en mouvement prennent plus de place que les paroles. C’est en m’inspirant des rêves (pas ceux de la nuit) de différentes générations d’habitants de Sevran et de nos propres rêves, que nous avons malaxé notre matière pour en restituer un langage fait de corps vibrants, de sons, de souffles, d’émotions. La proximité immédiate, la présence physique devient palpable et organique, il y a du jeu, des frissons… sensations garanties. » Conceptrice Jeanne Mordoj, Cie BAL. Le spectacle sera suivi d’un accès libre au musée pour les spectateurs.

Musée Jules Garinet 13 Rue Pasteur, 51000 Châlons-en-Champagne, France Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 0326693853 https://musees.chalonsenchampagne.fr/musees [{« type »: « link », « value »: « https://lepalc.fr/ »}] Collection de peintures des écoles du Nord, françaises et italiennes (XVIe au XIXe siècle), de dessins et d’estampes, des sculptures de l’Antiquité au XIXe siècle, des objets d’art (bronzes, émaux, faïences et porcelaines).

Au 2e étage, un musée imaginaires des monuments français rassemble 98 maquettes sculptées par le Dr Mohen au XIXe siècle (églises, cathédrales, hôtel de ville de Châlons…)

En collaboration avec le Palc, réservation indispensable sur lepalc.fr « Cette proposition de créer un spectacle « en appartement » avec deux circassiens, m’a tout de suite enthousiasmée. C’est une y…

© Musées de Châlons-en-Champagne