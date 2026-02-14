CINÉ OPÉRA >>> LES PURITAINS, La Comète, Châlons-en-Champagne

CINÉ OPÉRA >>> LES PURITAINS Mardi 19 mai, 19h30 La Comète Marne

Plein tarif 20€ ; Tarif abonné Comète 15€ ; Abonnement Ciné Opéra (2 opéras minimum) 15€ ; Tarif réduit (-30ans, bénéficiaires RSA, PMR) 10€

En matière de mélodies somptueuses, de colorature envoûtante et de feux d’artifice vocaux virtuoses, Les Puritains n’a que peu d’égaux. La nouvelle production au Met de l’ultime chef-d’œuvre de Bellini arrive dans les salles de cinéma porté par un quatuor de stars de renommée mondiale. La soprano Lisette Oropesa et le ténor Lawrence Brownlee incarnent Elvira et Arturo, réunis par l’amour et déchirés par les dissensions politiques de la guerre civile anglaise. Le baryton Artur Ruciński incarne Riccardo, fiancé à Elvira contre son gré, et le baryton-basse Christian Van Horn incarne Giorgio, l’oncle sympathique d’Elvira.

Lord Walton, partisan de Cromwell, accorde la main de sa fille Elvira à Arturo Talbot, partisan des Stuart, au grand dam de Sir Riccardo Forth qui lui était initialement destiné. Malgré son amour pour Elvira, Talbot prend le risque de libérer la Reine Henriette, veuve du dernier roi de la dynastie des Stuart, maintenue prisonnière de la forteresse gardée par Lord Walton.

Pendant l’entracte, profitez d’une flute de champagne offerte et d’une petite restauration (payante).

Avec le Metropolitan Opera de New-York et Pathé Live

Direction musicale : Daniele Rustioni

Mise en scène : Nicolas Joël

Musique : Umberto Giordano

Avec : Sonya Yoncheva (Maddalena di Coigny), Piotr Beczała (Andrea Chénier), Igor Golovatenko (Carlo Gérard)

La Comète 5 rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

Opéra en trois actes présenté en italien sous-titré en français (1 entracte) La Comète LES PURITAINS