Imaginarium, le Renard Gourmand Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne

Imaginarium, le Renard Gourmand

Médiathèque Pompidou 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 14:00:00

fin : 2026-05-27 15:30:00

Date(s) :

2026-05-27

Tout public

Nouveauté ! Imaginarium, le Renard Gourmand

Entrez dans l’Imaginarium, un rendez-vous histoires et cinéma !

Après une lecture et un film, les enfants pourront faire preuve de créativité lors d’un atelier s’inspirant de techniques cinématographiques. .

Médiathèque Pompidou 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 26 94 26

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English : Imaginarium, le Renard Gourmand

L’événement Imaginarium, le Renard Gourmand Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne