Imaginarium, le Renard Gourmand Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne
Imaginarium, le Renard Gourmand Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne mercredi 27 mai 2026.
Châlons-en-Champagne
Imaginarium, le Renard Gourmand
Médiathèque Pompidou 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:00:00
fin : 2026-05-27 15:30:00
Date(s) :
2026-05-27
Tout public
Nouveauté ! Imaginarium, le Renard Gourmand
Entrez dans l’Imaginarium, un rendez-vous histoires et cinéma !
Après une lecture et un film, les enfants pourront faire preuve de créativité lors d’un atelier s’inspirant de techniques cinématographiques. .
Médiathèque Pompidou 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 26 94 26
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English : Imaginarium, le Renard Gourmand
L’événement Imaginarium, le Renard Gourmand Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne
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