Spectacle Ka-In La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne mercredi 27 mai 2026.
Spectacle Ka-In
La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2026-05-27 20:30:00
fin : 2026-05-28
2026-05-27 2026-05-28
Tout public
Cirque danse
Ka-In Raphaëlle Boitel Groupe acrobatique de Tanger
Venez à la rencontre des 13 artistes du Groupe Acrobatique de Tanger à l’occasion de cette spectaculaire épopée circassienne. Un hommage vibrant à la jeunesse, à la fraternité et à l’affirmation du vivant. .
La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 69 50 99
