Spectacle Ka-In

La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 20:30:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-27 2026-05-28

Tout public

Cirque danse

Ka-In Raphaëlle Boitel Groupe acrobatique de Tanger

Venez à la rencontre des 13 artistes du Groupe Acrobatique de Tanger à l’occasion de cette spectaculaire épopée circassienne. Un hommage vibrant à la jeunesse, à la fraternité et à l’affirmation du vivant. .

La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 69 50 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Ka-In

L’événement Spectacle Ka-In Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne