CINÉ THÉ >>> C’EST QUOI L’AMOUR ?, La Comète, Châlons-en-Champagne

CINÉ THÉ >>> C’EST QUOI L’AMOUR ? Jeudi 28 mai, 14h30 La Comète Marne

Tarif Jeudi : 5,50€ / Tarif -14ans : 4€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T14:30:00+02:00 – 2026-05-28T16:25:00+02:00

Fin : 2026-05-28T14:30:00+02:00 – 2026-05-28T16:25:00+02:00

De Fabien Gorgeart | 2026 | France | 1h48 | VF

Avec Laure Calamy, Vincent Macaigne, Mélanie Thierry

Lorsque Fred demande à son ex-femme, Marguerite, de faire annuler leur mariage à l’Eglise pour pouvoir s’y remarier, elle se réjouit de le voir refaire sa vie. Mais ce qui devait être une simple formalité s’avère plus compliqué que prévu et va les mener jusqu’à Rome avec leurs enfants et leurs nouveaux conjoints.

Grand Prix du Public à l’Alpe d’Huez, « C’est quoi l’amour ? » bouscule les codes de la comédie romantique pour mieux raconter le couple et les familles d’aujourd’hui.

CINÉ THÉ LE JEUDI 28 MAI À 14H30 : Séance suivie d’un temps convivial au bar de la Comète.

La Comète 5 rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://chalonslacomete.cine.boutique/media/1050?showId=3791 »}, {« type »: « email », « value »: « cinema@la-comete.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0326695099 »}]

Suivi d’un moment convivial au bar de La Comète La Comète C’EST QUOI L’AMOUR