CNAC Echappées 2026 Rue du Cirque Châlons-en-Champagne

CNAC Echappées 2026

Rue du Cirque Cirque Historique Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 16:00:00

fin : 2026-05-31 17:30:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-31 2026-06-02

Tout public

Présentation des projets de fin d’études des étudiantes et des étudiants de la 38ème promotion (3ème année).

La 38ème promotion, recrutée en 2023, vous donne rendez-vous au terme des trois années de formation diplômante au CNAC.

En piste, chacune et chacun nous offre ses travaux de fin d’études empreints de toute leur sensibilité. Des créations individuelles qui font œuvre collective et véritable acte artistique. Tendresse, esthétique, fougue, vulnérabilité et joie seront sans aucun doute au rendez-vous.

Une merveilleuse occasion de découvrir la scène circassienne de demain ! .

Rue du Cirque Cirque Historique Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 21 12 43

