Exposition Véronique Henry Office de Tourisme Châlons-en-Champagne
Exposition Véronique Henry Office de Tourisme Châlons-en-Champagne mardi 26 mai 2026.
Châlons-en-Champagne
Exposition Véronique Henry
Office de Tourisme 3 Quai des Arts Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 13:30:00
fin : 2026-05-28 18:00:00
Date(s) :
2026-05-26
Tout public
Exposition Véronique Henry, peintre et céramiste .
Office de Tourisme 3 Quai des Arts Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 65 17 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Véronique Henry
L’événement Exposition Véronique Henry Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne
À voir aussi à Châlons-en-Champagne (Marne)
- Conférence de la SACSAM Salle de Malte Châlons-en-Champagne 11 avril 2026
- Le Monde des Robots Médiathèque Diderot Châlons-en-Champagne 11 avril 2026
- Stage théâtre d’ombre La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne 13 avril 2026
- Atelier Tasse Personnalisée Médiathèque Diderot Châlons-en-Champagne 14 avril 2026
- LA LEGENDE DE L’OISEAU BLEU CHAPITEAU MEDRANO Chalons En Champagne 16 avril 2026