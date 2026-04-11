Exposition Véronique Henry Office de Tourisme Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne

Exposition Véronique Henry

Office de Tourisme 3 Quai des Arts Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 13:30:00

fin : 2026-05-28 18:00:00

Date(s) :

2026-05-26

Tout public

Exposition Véronique Henry, peintre et céramiste .

Office de Tourisme 3 Quai des Arts Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 65 17 89

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English : Exposition Véronique Henry

L’événement Exposition Véronique Henry Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne