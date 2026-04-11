La Route des Jeux Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne

La Route des Jeux

Médiathèque Pompidou 68 rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-29 22:00:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30

Tout public

La Route des Jeux Et si on jouait ?

On n’arrête pas de jouer car on vieillit, on vieillit car on arrête de jouer. Jouer c’est pour tout le monde, c’est pour tous les âges, c’est pour tous les temps. On joue depuis toujours. A quoi joue-t-on ? Pourquoi joue-t-on ?

Et si aujourd’hui on jouait ?!

Tout public Accès libre. .

Médiathèque Pompidou 68 rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 26 95 32

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English : La Route des Jeux

L’événement La Route des Jeux Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne