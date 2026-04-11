La Route des Jeux Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne
La Route des Jeux Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne vendredi 29 mai 2026.
Châlons-en-Champagne
La Route des Jeux
Médiathèque Pompidou 68 rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29 22:00:00
Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30
Tout public
La Route des Jeux Et si on jouait ?
On n’arrête pas de jouer car on vieillit, on vieillit car on arrête de jouer. Jouer c’est pour tout le monde, c’est pour tous les âges, c’est pour tous les temps. On joue depuis toujours. A quoi joue-t-on ? Pourquoi joue-t-on ?
Et si aujourd’hui on jouait ?!
Tout public Accès libre. .
Médiathèque Pompidou 68 rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 26 95 32
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English : La Route des Jeux
L’événement La Route des Jeux Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne
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