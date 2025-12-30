Marché aux Fleurs & de l’artisanat Châlons-en-Champagne
Marché aux Fleurs & de l’artisanat Châlons-en-Champagne dimanche 17 mai 2026.
Marché aux Fleurs & de l’artisanat
Place Godart Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 08:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Tout public
Marché aux fleurs et de l’artisanat sur la place Godart et la rue des Fripiers. .
Place Godart Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 69 38 38
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché aux Fleurs & de l’artisanat
L’événement Marché aux Fleurs & de l’artisanat Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne