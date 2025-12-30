Marché aux Fleurs & de l’artisanat Châlons-en-Champagne

Marché aux Fleurs & de l’artisanat

Place Godart Châlons-en-Champagne Marne

Gratuit

Entrée libre

Début : 2026-05-17 08:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

2026-05-17

Tout public

Marché aux fleurs et de l’artisanat sur la place Godart et la rue des Fripiers. .

Place Godart Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 69 38 38

