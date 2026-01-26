Ciné-Opéra Les Puritains La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne
Ciné-Opéra Les Puritains La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne mardi 19 mai 2026.
Ciné-Opéra Les Puritains
La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-05-19 19:30:00
fin : 2026-05-19
2026-05-19
Tout public
Ciné-opéra
Les Puritains Vincenzo Bellini
En matière de mélodies somptueuses, de colorature envoûtante et de feux d’artifice vocaux virtuoses, Les Puritains n’a que peu d’égaux. La nouvelle production au Met de l’ultime chef-d’œuvre de Bellini arrive dans les salles de cinéma porté par un quatuor de stars de renommée mondiale. .
La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est
