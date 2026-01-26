Ciné-Opéra Les Puritains La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne

Ciné-Opéra Les Puritains

La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Supplément

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 19:30:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Tout public

Ciné-opéra

Les Puritains Vincenzo Bellini

En matière de mélodies somptueuses, de colorature envoûtante et de feux d’artifice vocaux virtuoses, Les Puritains n’a que peu d’égaux. La nouvelle production au Met de l’ultime chef-d’œuvre de Bellini arrive dans les salles de cinéma porté par un quatuor de stars de renommée mondiale. .

La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné-Opéra Les Puritains

L’événement Ciné-Opéra Les Puritains Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne