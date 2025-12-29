Les Jeudis de Châlons Châlons-en-Champagne

Les Jeudis de Châlons

Place de la République Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 18:00:00

fin : 2026-07-16 23:00:00

Date(s) :

2026-05-07 2026-06-11 2026-07-16 2026-08-06

Tout public

Soirées festives sur la Place de la République. Bars et restaurateurs de la place, rejoints par d’autres restaurateurs châlonnais, proposent boissons et plats à emporter.

Le concept est simple. Venez en famille ou entre amis commandez votre boisson et votre repas où vous le souhaitez, puis prenez place sur les longues tablées pour une soirée festive, en musique.

Manifestation organisée par les Vitrines de Châlons. .

Place de la République Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est lesvitrines.ucia@foiredechalons.com

