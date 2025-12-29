Les Jeudis de Châlons Châlons-en-Champagne
Les Jeudis de Châlons Châlons-en-Champagne jeudi 7 mai 2026.
Les Jeudis de Châlons
Place de la République Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 18:00:00
fin : 2026-07-16 23:00:00
Date(s) :
2026-05-07 2026-06-11 2026-07-16 2026-08-06
Tout public
Soirées festives sur la Place de la République. Bars et restaurateurs de la place, rejoints par d’autres restaurateurs châlonnais, proposent boissons et plats à emporter.
Le concept est simple. Venez en famille ou entre amis commandez votre boisson et votre repas où vous le souhaitez, puis prenez place sur les longues tablées pour une soirée festive, en musique.
Manifestation organisée par les Vitrines de Châlons. .
Place de la République Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est lesvitrines.ucia@foiredechalons.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Jeudis de Châlons
L’événement Les Jeudis de Châlons Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2025-12-29 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne