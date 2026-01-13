Champagne Basket Orléans Palais des Sports Pierre de Coubertin Châlons-en-Champagne

Champagne Basket Orléans

Palais des Sports Pierre de Coubertin 47 Boulevard Justin Grandthille Châlons-en-Champagne Marne

Début : 2026-04-30 20:00:00

fin : 2026-04-30 22:30:00

2026-04-30

Le Champagne Basket affronte l’équipe d’Antibes à l’occasion de la 36ème et dernière journée du championnat Elite 2.

Venez les soutenir ! .

