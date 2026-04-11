Atelier De la tablette au tote bag Rue du Groupe Libération Nord Châlons-en-Champagne
Atelier De la tablette au tote bag Rue du Groupe Libération Nord Châlons-en-Champagne mercredi 13 mai 2026.
Châlons-en-Champagne
Atelier De la tablette au tote bag
Rue du Groupe Libération Nord Médiathèque Diderot Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 14:30:00
fin : 2026-05-13 16:30:00
Date(s) :
2026-05-13
Tout public
Venez dessiner sur tablette, puis transférer votre création sur un totebag ou un autre tissu grâce aux machines de l’OctoLab. Apportez un tissu en coton et de couleur claire (totebag, vêtement…).
Tout public dès 10 ans.
Sur réservation. .
Rue du Groupe Libération Nord Médiathèque Diderot Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 26 94 26
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English : Atelier De la tablette au tote bag
L’événement Atelier De la tablette au tote bag Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne
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