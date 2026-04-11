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Atelier De la tablette au tote bag Rue du Groupe Libération Nord Châlons-en-Champagne

Atelier De la tablette au tote bag Rue du Groupe Libération Nord Châlons-en-Champagne mercredi 13 mai 2026.

Lieu : Rue du Groupe Libération Nord

Adresse : Médiathèque Diderot

Ville : 51000 Châlons-en-Champagne

Département : Marne

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Entrée libre

Châlons-en-Champagne

Atelier De la tablette au tote bag

Rue du Groupe Libération Nord Médiathèque Diderot Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 14:30:00
fin : 2026-05-13 16:30:00

Date(s) :
2026-05-13

Tout public
Venez dessiner sur tablette, puis transférer votre création sur un totebag ou un autre tissu grâce aux machines de l’OctoLab. Apportez un tissu en coton et de couleur claire (totebag, vêtement…).

Tout public dès 10 ans.
Sur réservation.   .

Rue du Groupe Libération Nord Médiathèque Diderot Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 26 94 26 

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English : Atelier De la tablette au tote bag

L’événement Atelier De la tablette au tote bag Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne

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