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Initiation à la Broderie Numérique Médiathèque Diderot Châlons-en-Champagne

Initiation à la Broderie Numérique Médiathèque Diderot Châlons-en-Champagne jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Médiathèque Diderot

Adresse : 11 rue du Groupe Libération Nord

Ville : 51000 Châlons-en-Champagne

Département : Marne

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Entrée libre

Châlons-en-Champagne

Initiation à la Broderie Numérique

Médiathèque Diderot 11 rue du Groupe Libération Nord Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 14:30:00
fin : 2026-04-21 16:30:00

Date(s) :
2026-04-16 2026-04-21

Tout public
Découvrez la broderie numérique en réalisant votre prénom sur tissu (fourni par l’Octolab).

Tout public dès 12 ans. Sur réservation.   .

Médiathèque Diderot 11 rue du Groupe Libération Nord Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 26 94 26 

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English : Initiation à la Broderie Numérique

L’événement Initiation à la Broderie Numérique Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne

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