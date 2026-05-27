79ème Foire de Châlons Le Capitole Châlons-en-Champagne
79ème Foire de Châlons Le Capitole Châlons-en-Champagne vendredi 28 août 2026.
Châlons-en-Champagne
79ème Foire de Châlons
Le Capitole 68 avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-09-07
Date(s) :
2026-08-28
Tout public
La Foire de Châlons-en-Champagne est aujourd’hui un rendez-vous incontournable de l’hexagone pour près de 800 exposants, entreprises et organismes publics ou privés.
Avec plus de 2 millions de visiteurs accueillis ces 10 dernières années, c’est l’évènement immanquable de la rentrée.
2ème Foire Agricole en France, elle est aussi un événement commercial incontournable.
Découvrez ses 13 hectares et ses thématiques automobile, gastronomie, ameublement, décoration, matériel agricole, la ferme marnaise…
Chaque soir, le festival Foire en Scène vous offre un concert avec l’un des plus grands artistes du moment.
Accès au concert gratuit avec le billet d’entrée.
Parking gratuit Saint-Thiébault aux Escarnotières et navettes gratuites toutes les 5 à 9 minutes. .
Le Capitole 68 avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 68 20 44
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English : 79ème Foire de Châlons
L’événement 79ème Foire de Châlons Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-05-21 par Agence de Développement Touristique de la Marne
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