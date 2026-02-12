Dégustation Découverte du Bourbon aux Caves Médiévales Passage Chamorin Châlons-en-Champagne
Dégustation Découverte du Bourbon aux Caves Médiévales
Passage Chamorin Caves Médiévales Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 23 – 23 – 23 EUR
Début : 2026-03-06 18:45:00
fin : 2026-03-06 20:15:00
2026-03-06
Tout public
Découverte du Bourbon
Dégustation de 3 bourbons de styles différents. Accompagnés de la sommelière Fabienne Guerdin vous apprendrez à connaitre le bourbon, à le déguster et à reconnaitre ses différents styles.
Réservation obligatoire. .
Passage Chamorin Caves Médiévales Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est accueil@chalons-tourisme.com
