Festival Foire en Scène Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne

Festival Foire en Scène
Capitole en Champagne 68 avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-09-07
Date(s) :
2026-08-28
Tout public
Durant toute la durée de la Foire de Châlons, chaque soir ou après-midi, un concert gratuit ! Et il y en a pour tous les goûts !
Parking gratuit Saint-Thiébault aux Escarnotières et navettes gratuites toutes les 5 à 9 minutes. .
Capitole en Champagne 68 avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est
English : Festival Foire en Scène
L’événement Festival Foire en Scène Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2025-12-18 par Agence de Développement Touristique de la Marne