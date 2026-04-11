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Atelier Tasse Personnalisée Médiathèque Diderot Châlons-en-Champagne

Atelier Tasse Personnalisée Médiathèque Diderot Châlons-en-Champagne mardi 14 avril 2026.

Lieu : Médiathèque Diderot

Adresse : 11 Rue du Groupe Libération Nord

Ville : 51000 Châlons-en-Champagne

Département : Marne

Début : mardi 14 avril 2026

Fin : mardi 14 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Entrée libre

Châlons-en-Champagne

Atelier Tasse Personnalisée

Médiathèque Diderot 11 Rue du Groupe Libération Nord Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 14:30:00
fin : 2026-04-14 16:30:00

Date(s) :
2026-04-14 2026-04-23

Tout public
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Tout public dès 12 ans.
Sur réservation.   .

Médiathèque Diderot 11 Rue du Groupe Libération Nord Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est  

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English : Atelier Tasse Personnalisée

L’événement Atelier Tasse Personnalisée Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne

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