Atelier Tasse Personnalisée Médiathèque Diderot Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne

Atelier Tasse Personnalisée

Médiathèque Diderot 11 Rue du Groupe Libération Nord Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 14:30:00

fin : 2026-04-14 16:30:00

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-23

Tout public

Créez votre tasse personnalisée.

Tout public dès 12 ans.

Sur réservation. .

Médiathèque Diderot 11 Rue du Groupe Libération Nord Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

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English : Atelier Tasse Personnalisée

L’événement Atelier Tasse Personnalisée Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne