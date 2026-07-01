Cabu raconte son histoire de l’Art La Joconde, Delacroix, Rembrandt, Picasso… Un pastiche, sinon rien ! Châlons-en-Champagne
samedi 25 juillet 2026 · Châlons-en-Champagne
Informations pratiques
Châlons-en-Champagne
Cabu raconte son histoire de l’Art La Joconde, Delacroix, Rembrandt, Picasso… Un pastiche, sinon rien !
La Duduchothèque Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2027-03-01 18:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Tout public
À partir du 25 juillet 2026, la Duduchothèque de Châlons-en-Champagne présente Cabu raconte son histoire de l’Art , une exposition inédite qui révèle le dialogue constant entretenu par Cabu avec les grands maîtres de l’histoire de l’art.
Réunissant 69 dessins inspirés des oeuvres et des artistes qui ont nourri son imaginaire, l’exposition invite les visiteuses et les visiteurs à parcourir l’histoire de l’art à travers le regard singulier du dessinateur.
Déployée sur deux niveaux, elle propose une expérience artistique où l’apprentissage du regard devient le fil conducteur de la visite. .
La Duduchothèque Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est duduchotheque.cabu@chalonsenchampagne.fr
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English : Cabu raconte son histoire de l’Art La Joconde, Delacroix, Rembrandt, Picasso… Un pastiche, sinon rien !
L’événement Cabu raconte son histoire de l’Art La Joconde, Delacroix, Rembrandt, Picasso… Un pastiche, sinon rien ! Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-07-03 par ADT de la Marne
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