Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition Alain Min Office de Tourisme Châlons-en-Champagne

Exposition Alain Min Office de Tourisme Châlons-en-Champagne lundi 20 juillet 2026.

Lieu : Office de Tourisme

Adresse : 3 Quai des Arts

Ville : 51000 Châlons-en-Champagne

Département : Marne

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Entrée libre

Châlons-en-Champagne

Exposition Alain Min

Office de Tourisme 3 Quai des Arts Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 09:30:00
fin : 2026-08-02 18:30:00

Date(s) :
2026-07-20

Tout public
Exposition Alain Min, peinture à l’huile et pastel.

Autodidacte, je me suis consacré pleinement à la peinture à l’huile et au pastel depuis janvier 2019; le but étant avant tout de me faire plaisir.

J’ai la passion du détail et cela se remarque dans mes différentes réalisations. La découverte me passionne et je me lance régulièrement de nouveaux défis.

Mes dernières expositions ont eu lieu à Recy, Courtisols, Soudron, Togney aux Boeufs et à l’Abbaye de Vinetz à Châlons-en-Champagne.   .

Office de Tourisme 3 Quai des Arts Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 65 17 89 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Alain Min

L’événement Exposition Alain Min Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne

À voir aussi à Châlons-en-Champagne (Marne)