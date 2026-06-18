Exposition Alain Min Office de Tourisme Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne

Exposition Alain Min

Office de Tourisme 3 Quai des Arts Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 09:30:00

fin : 2026-08-02 18:30:00

Date(s) :

2026-07-20

Tout public

Exposition Alain Min, peinture à l’huile et pastel.

Autodidacte, je me suis consacré pleinement à la peinture à l’huile et au pastel depuis janvier 2019; le but étant avant tout de me faire plaisir.

J’ai la passion du détail et cela se remarque dans mes différentes réalisations. La découverte me passionne et je me lance régulièrement de nouveaux défis.

Mes dernières expositions ont eu lieu à Recy, Courtisols, Soudron, Togney aux Boeufs et à l’Abbaye de Vinetz à Châlons-en-Champagne. .

Office de Tourisme 3 Quai des Arts Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 65 17 89

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English : Exposition Alain Min

L’événement Exposition Alain Min Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne