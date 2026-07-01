Stages de Tennis Enfants ASPTT Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Châlons-en-Champagne

Stages de Tennis Enfants

ASPTT Châlons-en-Champagne 150 bis avenue des Alliés Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-20 2026-07-27 2026-08-24

Tout public

Stages encadrés par un moniteur diplômé d’état.

Formule à la carte 1 à 5 jours, 1h30 chaque matin.

Stages ouverts à tous (licenciés ou non).

Groupes de niveaux initiation, perfectionnement, compétition.

Inscription par email. .

ASPTT Châlons-en-Champagne 150 bis avenue des Alliés Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est thibault.godefroy2@gmail.com

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English : Stages de Tennis Enfants

L’événement Stages de Tennis Enfants Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne