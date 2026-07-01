Stages de Tennis Enfants ASPTT Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne
lundi 20 juillet 2026 · ASPTT Châlons-en-Champagne · Châlons-en-Champagne
Informations pratiques
Châlons-en-Champagne
Stages de Tennis Enfants
ASPTT Châlons-en-Champagne 150 bis avenue des Alliés Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 80 – 80 – 80 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-20 2026-07-27 2026-08-24
Tout public
Stages encadrés par un moniteur diplômé d’état.
Formule à la carte 1 à 5 jours, 1h30 chaque matin.
Stages ouverts à tous (licenciés ou non).
Groupes de niveaux initiation, perfectionnement, compétition.
Inscription par email. .
ASPTT Châlons-en-Champagne 150 bis avenue des Alliés Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est thibault.godefroy2@gmail.com
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English : Stages de Tennis Enfants
L’événement Stages de Tennis Enfants Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne
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