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Stages de Tennis Enfants ASPTT Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne

lundi 20 juillet 2026 · ASPTT Châlons-en-Champagne · Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Lieu
ASPTT Châlons-en-Champagne
Adresse
150 bis avenue des Alliés
Ville
51000 Châlons-en-Champagne
Département
Marne
Tarif
80 80 80 Tarif enfant Tarif enfant

Châlons-en-Champagne

Stages de Tennis Enfants

ASPTT Châlons-en-Champagne 150 bis avenue des Alliés Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-20 2026-07-27 2026-08-24

Tout public
Stages encadrés par un moniteur diplômé d’état.

Formule à la carte 1 à 5 jours, 1h30 chaque matin.

Stages ouverts à tous (licenciés ou non).
Groupes de niveaux initiation, perfectionnement, compétition.

Inscription par email.   .

ASPTT Châlons-en-Champagne 150 bis avenue des Alliés Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est   thibault.godefroy2@gmail.com

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English : Stages de Tennis Enfants

L’événement Stages de Tennis Enfants Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne

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