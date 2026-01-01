L’atelier des Grands Place Godart Châlons-en-Champagne
L’atelier des Grands Place Godart Châlons-en-Champagne jeudi 22 janvier 2026.
L’atelier des Grands
Place Godart Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-22 18:30:00
fin : 2026-01-22 20:00:00
Date(s) :
2026-01-22
Tout public
La créativité et la découverte ne sont pas réservées aux enfants… Adultes et adolescents curieux, cet atelier est fait pour vous ! .
Place Godart Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 69 38 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’atelier des Grands
L’événement L’atelier des Grands Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne