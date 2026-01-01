L’atelier des Grands Place Godart Châlons-en-Champagne

L’atelier des Grands

Place Godart Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 18:30:00

fin : 2026-01-22 20:00:00

Date(s) :

2026-01-22

Tout public

La créativité et la découverte ne sont pas réservées aux enfants… Adultes et adolescents curieux, cet atelier est fait pour vous ! .

Place Godart Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 69 38 53

