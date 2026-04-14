Sortie Gravel, Collard Véloland, Châlons-en-Champagne

Sortie Gravel Mercredi 20 mai, 18h30 Collard Véloland Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T18:30:00+02:00 – 2026-05-20T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-20T18:30:00+02:00 – 2026-05-20T20:00:00+02:00

L’équipe du magasin Collard Veloland vous invite à partager sa passion du vélo lors d’une sortie Gravel placée sous le signe de la convivialité et du plaisir !

Au programme : un parcours d’environ 1h30 au départ du magasin, sur chemins blancs, accessible à tous les niveaux.

Pas encore adepte du Gravel ? Aucun souci ! Les amateurs et amatrices de VTT sont bien évidemment les bienvenu(e)s !

La sortie se conclura autour d’un moment convivial, pour échanger, partager et prolonger le plaisir ensemble.

Collard Véloland 2 rue Louis Leprince Ringuet 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/rk2yYjpgybQMJ2uQ6 »}]

Nous vous invitons à partager notre passion du vélo lors d’une sortie Gravel placée sous le signe de la convivialité et du plaisir : 1h30 sur chemins blancs, accessible à tous les niveaux.