Lecture Raconte-Tapis Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne
Lecture Raconte-Tapis Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne mercredi 20 mai 2026.
Châlons-en-Champagne
Lecture Raconte-Tapis
Médiathèque Pompidou 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 10:00:00
fin : 2026-06-10 11:00:00
Date(s) :
2026-05-20 2026-05-27 2026-06-10
Tout public
Lecture Raconte-Tapis Histoires pour tout petits accompagnées de raconte-tapis.
Venez écouter des lectures ludiques avec vos tout petits accompagnées de raconte tapis.
20 mai (médiathèque Pompidou) et 27 mai (médiathèque Gulliver) Je veux mon chapeau
Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles pour découvrir l’histoire de l’ours qui avait perdu son chapeau…
Cette lecture revisitée en raconte-tapis sera suivie d’autres histoires sur les animaux et leur nourriture.
10 juin (médiathèque Pompidou) Histoires ludiques
Dès 3 ans. .
Médiathèque Pompidou 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est
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English : Lecture Raconte-Tapis
L’événement Lecture Raconte-Tapis Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne
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