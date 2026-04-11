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Lecture Raconte-Tapis Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne

Lecture Raconte-Tapis Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Pompidou

Adresse : 68 Rue Léon Bourgeois

Ville : 51000 Châlons-en-Champagne

Département : Marne

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Entrée libre

Châlons-en-Champagne

Lecture Raconte-Tapis

Médiathèque Pompidou 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 10:00:00
fin : 2026-06-10 11:00:00

Date(s) :
2026-05-20 2026-05-27 2026-06-10

Tout public
Lecture Raconte-Tapis Histoires pour tout petits accompagnées de raconte-tapis.
Venez écouter des lectures ludiques avec vos tout petits accompagnées de raconte tapis.

20 mai (médiathèque Pompidou) et 27 mai (médiathèque Gulliver) Je veux mon chapeau
Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles pour découvrir l’histoire de l’ours qui avait perdu son chapeau…
Cette lecture revisitée en raconte-tapis sera suivie d’autres histoires sur les animaux et leur nourriture.

10 juin (médiathèque Pompidou) Histoires ludiques

Dès 3 ans.   .

Médiathèque Pompidou 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est  

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English : Lecture Raconte-Tapis

L’événement Lecture Raconte-Tapis Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne

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