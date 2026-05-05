CINÉ JEUX >>> SUPER MARIO GALAXY LE FILM, La Comète, Châlons-en-Champagne

CINÉ JEUX >>> SUPER MARIO GALAXY LE FILM Mercredi 20 mai, 15h00 La Comète Marne

Tarif réduit : 5,50€ / Tarif -14ans : 4€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T15:00:00+02:00 – 2026-05-20T16:46:00+02:00

Fin : 2026-05-20T15:00:00+02:00 – 2026-05-20T16:46:00+02:00

DÈS 7 ANS

De Aaron Horvath & Michael Jelenic | 2026 | USA | 1h38 | VF

À peine installés au Royaume Champignon, un mystérieux appel à l’aide va pousser Mario et Luigi à reprendre du service et plonger dans les zones d’ombre du passé de la princesse Peach. Une mission à la découverte de nouveaux mondes où se forgeront des alliances pour le moins inattendues.

Après le succès de « Super Mario Bros. », nos héros reviennent avec une nouvelle constellation d’amis, dans une aventure intergalactique pleine d’action !

CINÉ JEUX LE MERCREDI 20 MAI À 15H : séance suivie d’une session de jeux et d’un goûter au bar de La Comète.

La Comète 5 rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://chalonslacomete.cine.boutique/media/1040?showId=3777 »}, {« type »: « email », « value »: « cinema@la-comete.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0326695099 »}]

Séance suivie d’une session de jeux et d’un goûter au bar de La Comète La Comète SUPER MARIO GALAXY LE FILM