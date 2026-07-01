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AGENDA · Châlons-en-Champagne

Atelier Viens on code Médiathèque Diderot Châlons-en-Champagne

jeudi 16 juillet 2026 · Médiathèque Diderot · Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Médiathèque Diderot
Adresse
11 Rue du Groupe Libération Nord
Ville
51000 Châlons-en-Champagne
Département
Marne
Tarif
0 0 0 Gratuit Entrée libre

Châlons-en-Champagne

Atelier Viens on code

Médiathèque Diderot 11 Rue du Groupe Libération Nord Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:30:00
fin : 2026-07-16 16:30:00

Date(s) :
2026-07-16

Tout public
Découvrez la programmation facile et ludique, avec Scratch et la carte MakeyMakey !

Accessible aux débutants et aux parents curieux.
Dès 10 ans.
Sur réservation.   .

Médiathèque Diderot 11 Rue du Groupe Libération Nord Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 26 94 26 

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English : Atelier Viens on code

L’événement Atelier Viens on code Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne

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