Atelier Viens on code Médiathèque Diderot Châlons-en-Champagne
jeudi 16 juillet 2026 · Médiathèque Diderot · Châlons-en-Champagne
Informations pratiques
Châlons-en-Champagne
Atelier Viens on code
Médiathèque Diderot 11 Rue du Groupe Libération Nord Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:30:00
fin : 2026-07-16 16:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Tout public
Découvrez la programmation facile et ludique, avec Scratch et la carte MakeyMakey !
Accessible aux débutants et aux parents curieux.
Dès 10 ans.
Sur réservation. .
Médiathèque Diderot 11 Rue du Groupe Libération Nord Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 26 94 26
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English : Atelier Viens on code
L’événement Atelier Viens on code Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne
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