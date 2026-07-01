Atelier Viens on code Médiathèque Diderot Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Châlons-en-Champagne

Atelier Viens on code

Médiathèque Diderot 11 Rue du Groupe Libération Nord Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:30:00

fin : 2026-07-16 16:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Tout public

Découvrez la programmation facile et ludique, avec Scratch et la carte MakeyMakey !

Accessible aux débutants et aux parents curieux.

Dès 10 ans.

Sur réservation. .

Médiathèque Diderot 11 Rue du Groupe Libération Nord Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 26 94 26

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English : Atelier Viens on code

L’événement Atelier Viens on code Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne