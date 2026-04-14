Exposition Les Pastels de Chris Office de Tourisme Châlons-en-Champagne
lundi 3 août 2026 · Office de Tourisme · Châlons-en-Champagne
Informations pratiques
Châlons-en-Champagne
Exposition Les Pastels de Chris
Office de Tourisme 3 Quai des Arts Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-03
Tout public
Exposition Les Pastels de Chris par Christine Mézières .
Office de Tourisme 3 Quai des Arts Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 65 17 89
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English : Exposition Les Pastels de Chris
L’événement Exposition Les Pastels de Chris Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne
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