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AGENDA · Châlons-en-Champagne

Exposition Les Pastels de Chris Office de Tourisme Châlons-en-Champagne

lundi 3 août 2026 · Office de Tourisme · Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Lieu
Office de Tourisme
Adresse
3 Quai des Arts
Ville
51000 Châlons-en-Champagne
Département
Marne
Tarif
0 0 0 Gratuit Entrée libre

Châlons-en-Champagne

Exposition Les Pastels de Chris

Office de Tourisme 3 Quai des Arts Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-03

Tout public
Exposition Les Pastels de Chris par Christine Mézières   .

Office de Tourisme 3 Quai des Arts Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 65 17 89 

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English : Exposition Les Pastels de Chris

L’événement Exposition Les Pastels de Chris Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne

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