Exposition Les Pastels de Chris Office de Tourisme Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Châlons-en-Champagne

Exposition Les Pastels de Chris

Office de Tourisme 3 Quai des Arts Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-03

Tout public

Exposition Les Pastels de Chris par Christine Mézières .

Office de Tourisme 3 Quai des Arts Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 65 17 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Les Pastels de Chris

L’événement Exposition Les Pastels de Chris Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne