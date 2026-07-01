L’atelier des vacances Place Alexandre Godart Châlons-en-Champagne
jeudi 23 juillet 2026 · Place Alexandre Godart · Châlons-en-Champagne
Informations pratiques
Châlons-en-Champagne
L’atelier des vacances
Place Alexandre Godart Musée des Beaux-Arts Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:30:00
fin : 2026-08-13 16:00:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-13
Tout public
L’atelier des vacances
Pendant les vacances, les enfants à partir de 6 ans sont invités à explorer les musées au travers d’un atelier créatif.
Réservation indispensable. .
Place Alexandre Godart Musée des Beaux-Arts Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 69 38 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’atelier des vacances
L’événement L’atelier des vacances Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne
À voir aussi à Châlons-en-Champagne (Marne)
- Atelier Viens on code Médiathèque Diderot Châlons-en-Champagne 16 juillet 2026
- L’atelier des Grands Place Godart Châlons-en-Champagne 16 juillet 2026
- Exposition Alain Min Office de Tourisme Châlons-en-Champagne 20 juillet 2026
- Atelier De la tablette au tote bag Rue du Groupe Libération Nord Châlons-en-Champagne 23 juillet 2026
- Cabu raconte son histoire de l’Art La Joconde, Delacroix, Rembrandt, Picasso… Un pastiche, sinon rien ! Châlons-en-Champagne 25 juillet 2026