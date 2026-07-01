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AGENDA · Châlons-en-Champagne

L’atelier des vacances Place Alexandre Godart Châlons-en-Champagne

jeudi 23 juillet 2026 · Place Alexandre Godart · Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Place Alexandre Godart
Adresse
Musée des Beaux-Arts
Ville
51000 Châlons-en-Champagne
Département
Marne
Tarif
3 3 3 Tarif enfant Tarif enfant

Châlons-en-Champagne

L’atelier des vacances

Place Alexandre Godart Musée des Beaux-Arts Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:30:00
fin : 2026-08-13 16:00:00

Date(s) :
2026-07-23 2026-08-13

Tout public
L’atelier des vacances

Pendant les vacances, les enfants à partir de 6 ans sont invités à explorer les musées au travers d’un atelier créatif.

Réservation indispensable.   .

Place Alexandre Godart Musée des Beaux-Arts Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 69 38 53 

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English : L’atelier des vacances

L’événement L’atelier des vacances Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne

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